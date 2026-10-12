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Пронедра

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Япония предложила Азии наращивать стратегические запасы нефти

Япония предложила Азии наращивать стратегические запасы нефти Япония призвала страны Азии увеличивать запасы нефти и развивать инфраструктуру для их хранения на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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