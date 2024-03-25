По народному календарю 25 марта 2024 года отмечается Феофанов день. Также он называется Феофан – проломи наст, это связано с таянием снега.
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По народному календарю 25 марта 2024 года отмечается Феофанов день. Также он называется Феофан – проломи наст, это связано с таянием снега.