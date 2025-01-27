Сергунина сообщила о планах по поддержке экспорта Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В 2025 году московские экспортеры при поддержке города проведут встречи с потенциальными партнерами из 23 дружественных стран, в том числе из Китая, Индии, Мексики, Чили, Эфиопии и Белоруссии, сообщила заммэра Наталья Сергунина.