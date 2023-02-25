Отец-молодец

Порой ищешь информацию об интересных героях давно минувших времен, например, о капитане Козлове, который со своей ротой оврагами и буераками ушел от Черниговского полка, поднятого декабристом Сергеем Муравьевым-Апостолом, а в результате натолкнулся на «отца молодца», сенатора Василия Зиновьева, оставившего многочисленное потомство, причем два сына и зять в итоге дослужились до генеральских чинов (правда, если вспомнить, что Зиновьев - шурин Григория Орлова, то чему удивляться).