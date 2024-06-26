Макеты животных установили на трех участках дороги Бейнеу-граница Узбекистана

Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает inAktau.kz. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием животных департамент полиции Мангистауской области установил макеты лошадей на 26, 60 и 83 километрах трассы республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана».