Макеты животных установили на трех участках дороги Бейнеу-граница Узбекистана

Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает inAktau.kz. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием животных департамент полиции Мангистауской области установил макеты лошадей на 26, 60 и 83 километрах трассы республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана».
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