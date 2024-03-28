НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Капиталовложение духовное и бездуховное — угадаете, какое где?

Капиталовложение духовное и бездуховное — угадаете, какое где?

Итак, дано. Первое капиталовложение произошло в стране, известной своей нарастающей бездуховностью, отсутствием нравственных ориентиров, с токсичной валютою, которую ожидает в ближайшем будущем полный крах и президентом, который… частенько впадает в рассеянность, а то и падает то с велосипеда, то с трапа самолета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх