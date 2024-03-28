Капиталовложение духовное и бездуховное — угадаете, какое где?

Итак, дано. Первое капиталовложение произошло в стране, известной своей нарастающей бездуховностью, отсутствием нравственных ориентиров, с токсичной валютою, которую ожидает в ближайшем будущем полный крах и президентом, который… частенько впадает в рассеянность, а то и падает то с велосипеда, то с трапа самолета.