Вячеслав КОЛОСКОВ: Среди двенадцати команд проходных нет... ЧМ-2022. Уроки и перспективы

Даже будучи сеяными в первом стыковом матче, мы не сможем кого-то играючи обыграть - не получится Хоть прошло уже время после завершения матча Хорватия - Россия (1:0), однако в нашем разговоре почетный президент РФС не мог скрыть своих эмоций: - Впечатления - ужасные.
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