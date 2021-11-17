Вячеслав КОЛОСКОВ: Среди двенадцати команд проходных нет... ЧМ-2022. Уроки и перспективы

Даже будучи сеяными в первом стыковом матче, мы не сможем кого-то играючи обыграть - не получится Хоть прошло уже время после завершения матча Хорватия - Россия (1:0), однако в нашем разговоре почетный президент РФС не мог скрыть своих эмоций: - Впечатления - ужасные.