Владимир Корнилов: Британцы наконец-то поняли, что отправлять войска в Украину не самая яркая идея

Насколько рискованно отправлять наземные войска в Украину? Какие меры планируются для защиты пилотов в воздушном пространстве? Какие вызовы может принести возможное военное столкновение с Россией? Удивительно, но только сейчас британцы начали понимать, что отправка наземных войск на Украину может быть опасной.