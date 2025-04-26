Eduard

Братства и единства,Брюсселю надо что При этом в Европе очень любят говорить о Свгбоде.Рабы и Сврбода? Можно работодателя слушать за деньги понимаюно что бы всякую прстороннюю крысу из Брюсмеля или Америки,это я не понимаюДаже такназыапемая оппозиция,оназа деньги бы их слушали,как рабы!