Русская весна
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Русская весна

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Чего так боится Запад? (ВИДЕО)

Чего так боится Запад? (ВИДЕО)

Сегодня на Западе продолжается информационная кампания по дискредитации белорусско-российских договоренностей в рамках военно-технического сотрудничества.

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Комментарии
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Eduard
Братства и единства,Брюсселю надо что При этом в Европе очень любят говорить о Свгбоде.Рабы и Сврбода? Можно работодателя слушать за деньги понимаюно что бы всякую прстороннюю крысу из Брюсмеля или Америки,это я не понимаюДаже такназыапемая оппозиция,оназа деньги бы их слушали,как рабы!
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