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Годовая инфляция в Свердловской области в декабре сохранилась на уровне 7.3%

В сравнении с ноябрем годовой темп прироста цен не изменился. Инфляция на Среднем Урале остается выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (6,4%), но ниже, чем по России в целом, где она составила 7,4%.

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