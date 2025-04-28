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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павар пропустит 1-й матч «Интера» с «Барселоной», Тюрам возвращается в общую группу и может сыграть

Защитник получил травму левого голеностопа в ходе игры с «Ромой» (0:1) на выходных. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, он не примет участия в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны», назначенном на среду.

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