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В Приморье осудят банду грабителей, «разгрузивших» поезд на несколько миллионов рублей

В Приморье осудят банду грабителей, «разгрузивших» поезд на несколько миллионов рублей

В Приморском крае группа мужчин ограбила грузовой поезд, остановившийся на одной из станций. Злоумышленники заранее подготовились к преступлению, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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