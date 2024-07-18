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Крымское информационное агентство

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  • МАКСИМ
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Арендаторам помещений национализированной гостиницы «Бристоль» в Ялте объяснили, как не стать пособником терроризма

Арендаторам помещений национализированной гостиницы «Бристоль» в Ялте объяснили, как не стать пособником терроризма

Отель «Бристоль» в Ялте, где местные предприниматели многие годы арендуют помещения, попал в июньский список на национализацию имущества, принадлежащего 110 лицам, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ.

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