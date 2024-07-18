Отель «Бристоль» в Ялте, где местные предприниматели многие годы арендуют помещения, попал в июньский список на национализацию имущества, принадлежащего 110 лицам, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии