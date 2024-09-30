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«Жальгирис» потерял Брэди Мэнека на 3-4 недели в связи с травмой

Тяжелый форвард «Жальгириса» пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа. В матчах Евролиги-23/24 26-летний баскетболист набирал в среднем по 7,5 очка и 3,4 подбора за игру.

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