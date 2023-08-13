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Экс-футболист «Барсы» Глеб в заявке белорусской DMedia на 4-й сезон Медиалиги

– В заявке вашей команды на Медиалигу есть экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб. Какая у него роль в команде? – Пока Саша травмирован, пока ждем.

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