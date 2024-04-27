В Польше заявили, что Дуда не имел полномочий обсуждать тему ядерного оружия

Ситуацию прокомментировал глава местного внешнеполитического ведомства. По его словам, президент Польши не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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