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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» не подпишет форварда зимой: «Мы не машинка для печати денег. У нас достаточно качества, чтобы забивать и без Кейна»

– Подпишет ли «Бавария» резервного нападающего в январе? – Нет. У нас глубокий состав, который обладает достаточным качеством для достижения поставленных целей.

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