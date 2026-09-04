Первую частную миссию к Венере отложили из-за проблемы с ракетой

Художественная иллюстрация космического аппарата компании Rocket Lab над облаками Венеры / © Rocket Lab В ходе миссии небольшой зонд, напоминающий по форме носовой обтекатель, должен войти в атмосферу Венеры и исследовать ее с помощью прибора, известного как нефелометр автофлуоресценции (AFN).