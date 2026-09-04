Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 140 подписчиков

Первую частную миссию к Венере отложили из-за проблемы с ракетой

Первую частную миссию к Венере отложили из-за проблемы с ракетой

Художественная иллюстрация космического аппарата компании Rocket Lab над облаками Венеры / ©  Rocket Lab  В ходе миссии небольшой зонд, напоминающий по форме носовой обтекатель, должен войти в атмосферу Венеры и исследовать ее с помощью прибора, известного как нефелометр автофлуоресценции (AFN).

Вернуться к статье