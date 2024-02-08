Депутат ГД Чепа не согласился со словами Вучича о поддержке Путина в Сербии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не согласился с последним заявлением сербского лидера Александра Вучича, который заметил, что прибывающие в страну российские граждане не поддерживают президента РФ Владимира Путина.
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