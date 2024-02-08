Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 793 подписчика

Депутат ГД Чепа не согласился со словами Вучича о поддержке Путина в Сербии

Депутат ГД Чепа не согласился со словами Вучича о поддержке Путина в Сербии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не согласился с последним заявлением сербского лидера Александра Вучича, который заметил, что прибывающие в страну российские граждане не поддерживают президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх