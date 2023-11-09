SUSANIN
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SUSANIN

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В многоквартирных домах Глазова начался капремонт лифтов

В многоквартирных домах Глазова начался капремонт лифтов

Глазов. Удмуртия. В четверг, 9 ноября, в многоквартирных домах Глазова начался капремонт лифтов. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, курируют работы региональный Фонд капремонта и городское управление ЖКХ; компанией-подрядчиком выступает ООО «ТЭС».

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