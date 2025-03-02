28 февраля в Бобруйском художественном музее состоится открытие выставки по результатам VIII Международного художественного пленэра ´Святость земли Белорусской´, посвященного 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой.
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