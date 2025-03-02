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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Святость Земли Белорусской´.

´Святость Земли Белорусской´.

28 февраля в Бобруйском художественном музее состоится открытие выставки по результатам VIII Международного художественного пленэра ´Святость земли Белорусской´, посвященного 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой.

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