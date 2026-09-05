Путину и Собянину презентовали новую часть парка «Остров Мечты»

Презентацию провел председатель правления АО ХК «Остров Мечты» Амиран Муцоев. Председатель правления АО ХК «Остров Мечты» Амиран Муцоев для президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина провел презентацию третьей очереди парка развлечений «Остров Мечты».
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