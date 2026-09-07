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Царьград

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Jaguar Land Rover сократит 4 тыс. рабочих мест для экономии средств

Jaguar Land Rover сократит 4 тыс. рабочих мест для экономии средств

Jaguar Land Rover, принадлежащий Tata Group, сократит 4 тыс. рабочих мест, с целью сэкономить £1,7 млрд.

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