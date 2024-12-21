Жители атакованного БПЛА дома в Казани вернутся в квартиры не ранее 22 декабря

ИЗВЕСТИЯ/Иван Кузьмин Здание жилого комплекса "Лазурные небеса", куда попал беспилотник, до утра 22 декабря будут обследовать и проверять на наличие угроз, до этого времени в дом никого не пустят, сообщает пресс-служба администрации Советского района Казани.
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