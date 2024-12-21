РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Для этого они увольняются из армии королевства? Или бежать оттуда, чтобы не подохнуть?Spectator: британ...
  • Александр Жигилий
    По логике статистики нанесение такого количества ударов по ВПК Украины( если это действительно так) то от этого ВПК ...ВС РФ нанесли уда...
  • Сергей Карабухин
    Наркомания — это тяжелая прогрессирующая болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ...Наркомания — состоя...FT: Зеленский хоч...

Жители атакованного БПЛА дома в Казани вернутся в квартиры не ранее 22 декабря

Жители атакованного БПЛА дома в Казани вернутся в квартиры не ранее 22 декабря

ИЗВЕСТИЯ/Иван Кузьмин Здание жилого комплекса "Лазурные небеса", куда попал беспилотник, до утра 22 декабря будут обследовать и проверять на наличие угроз, до этого времени в дом никого не пустят, сообщает пресс-служба администрации Советского района Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх