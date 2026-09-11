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Татар-информ

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Ротенберг предложил устроить матчи между футбольной и хоккейной сборными России

Ротенберг предложил устроить матчи между футбольной и хоккейной сборными России

Фото: ХК СКА Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что готов организовать товарищеские встречи между национальными командами России по футболу и хоккею.

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