Ротенберг предложил устроить матчи между футбольной и хоккейной сборными России

Фото: ХК СКА Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что готов организовать товарищеские встречи между национальными командами России по футболу и хоккею.
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