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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беларусь не смогла обыграть Андорру в ноябре. Сегодня на победу дают 1.56

Сборные Беларуси и Андорры встретятся в квалификации Евро-2024. Команды встречались в Андорре 9 сентября, матч закончился вничью – 0:0.

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