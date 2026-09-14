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Мировое обозрение

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«Пусть нас называют агрессорами». Лукашенко пообещал белорусам, что на них будут показывать пальцем, но с завистью

«Пусть нас называют агрессорами». Лукашенко пообещал белорусам, что на них будут показывать пальцем, но с завистью

Александр Лукашенко в очередной раз обозначил главный нерв белорусской государственности — тему национального единства, но сделал это в характерной для себя манере: через личное обращение, исторические параллели и прямые обещания.

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