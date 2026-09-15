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Царьград

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Мэр Орла объявил об установке новых окон в пострадавших квартирах

Мэр Орла объявил об установке новых окон в пострадавших квартирах

В Орле 16 сентября специалисты установят новые окна в 20 квартирах, поврежденных из-за атаки БПЛА. Общее число пострадавших квартир достигло 152.

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