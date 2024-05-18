NYT: наступление ВС РФ в районе Харькова сравняло с землей оборону ВСУ

Прорыв ВС РФ в районе Харькова оказался настолько стремительным и сильным, что неподготовленные оборонительные сооружения ВСУ не стали для них препятствием, а истощенные ряды украинской армии не готовы защищать занятые позиции, пишет газета New York Times.