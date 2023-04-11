За что по закону могут конфисковать дачу: 3 главных нарушения

Согласно поправкам (федеральный закон от 5 декабря 2022 года № 507-ФЗ), участок из земель сельхозназначения могут изъять, если: территория не используется по целевому назначению в течение трех лет, в том числе возведенные на ней строения не зарегистрированы в ЕГРН; использование участка ведет к существенному снижению плодородия земли либо причиняет вред окружающей среде; новый собственник ранее изъятого земельного участка не приступил к его использованию по целевому назначению в течение первого года.