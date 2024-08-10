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Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль ситуацию в Курской области

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль ситуацию в Курской области

Ситуация на Курском направлении находится под контролем российских бойцов. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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