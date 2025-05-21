В столице продолжают сохраняться респираторные инфекции у детей

Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) продолжает осуществлять надзор за респираторными инфекциями и мониторинг циркуляции вирусов гриппа и SARS-CoV-2 на территориальном и национальном уровнях, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии