В России зафиксирован опасный штамм гриппа

Доминирующий на территории России штамм гриппа может спрвоцировать возникновение тяжелых последствий, заявила 2 января пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в сообщении, размещенном на сайте ведомства.