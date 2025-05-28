Как сбивают летящие на российские города беспилотники показали на видео

Наши силы ПВО практически ежедневно сбивают несколько сотен целей как у линии фронта, так и в глубине российской территорииТелеграм-канал «Операция V: Военкоры России» показал, как армия России уничтожает летящие на российские города ракеты, натовские бомбы и беспилотники.
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