"Отключим газ": Украина выставит последний ультиматум Европе

Светлана Медведева На Украине бьют тревогу - газа в стране катастрофически мало. Из-за этого уже летом возможно отключение электроэнергии, которое, как ожидают в стране, прежде всего коснется предприятий.
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