Суд вынес приговор подросткам, избившим мужчину у метро «Фонвизинская»

Суд приговорил троих подростков к лишению свободы на сроки от двух лет и шести месяцев до пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии по делу об избиении мужчины в подземном переходе вестибюля станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро.
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