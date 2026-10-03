"Бьют по хвостам": Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией

Михаил Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией: "Бьют по хвостам". Он указал, что принимаемые в последние годы меры в первую очередь ориентированы на противодействие нелегалам, в то время как "реальной проблемой является легальная миграция".
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Проблема в том, что полиция, суды, СМИ и многие другие действуют по законам и инструкциям, которые предписывают им вести себя именно так - проявлять максимальную лояльность, терпимость, гуманность к гостям с юга, а вот к коренному большинству предписано относиться предельно строго, сурово, жёстко...Недавно Путин посмел сказать о защите русских, так большинство СМИ эти слова главы страны удалили. О них никто практически даже не узнал...
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
чё деляга истерит то до сих пор? миронка же его выгнал из ГД
Пока в России, не решат вопрос с рождаемостью, а никто, и не собирается его решать. Денежными подачками его не решишь. Будут трудовые мигранты! И чем дальше - тем больше. Вот, хоть наизнанку здесь вывернитесь!
Пока страной правят буржуи ничего хорошего ждать не нужно. Они очень далеки от народа.