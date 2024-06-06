США не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не видят серьезной угрозы для национальной безопасности в связи с визитом кораблей ВМФ РФ на Кубу, передает ТАСС.
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