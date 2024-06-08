Они выбрали жизнь: десятки военных избежали «кладбища ВСУ» и сдались в Харьковской области (ФОТО)

Десятки украинских военных уже сдались в харьковской области и избежали «кладбища ВСУ». Практически каждый день в Сети появляется новое видео с пленением или допросом украинского военного, решившего сохранить себе жизнь и не остаться на «кладбище ВСУ» в Волчанске.
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