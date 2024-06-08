Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 441 подписчик

Они выбрали жизнь: десятки военных избежали «кладбища ВСУ» и сдались в Харьковской области (ФОТО)

Они выбрали жизнь: десятки военных избежали «кладбища ВСУ» и сдались в Харьковской области (ФОТО)

Десятки украинских военных уже сдались в харьковской области и избежали «кладбища ВСУ». Практически каждый день в Сети появляется новое видео с пленением или допросом украинского военного, решившего сохранить себе жизнь и не остаться на «кладбище ВСУ» в Волчанске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх