Они выбрали жизнь: десятки военных избежали «кладбища ВСУ» и сдались в Харьковской области (ФОТО)

Десятки украинских военных уже сдались в харьковской области и избежали «кладбища ВСУ». Практически каждый день в Сети появляется новое видео с пленением или допросом украинского военного, решившего сохранить себе жизнь и не остаться на «кладбище ВСУ» в Волчанске.