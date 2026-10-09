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Путин: товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд

Путин: товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд

Президент России Владимир Путин заявил на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, что товарооборот РФ и СНГ в прошлом году превысил $110 млрд и в этом году продолжил расти.

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