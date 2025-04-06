Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Свежие комментарии

Бесполезный хомяк)

Бесполезный хомяк)

Я тут задумался: на кой хрен люди заводят хомяков? И пришел к выводу: по той же причине, что придумали вот эту хрень о "загадочном выборе души"  и  "смысле жизни".

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Хомяков стали заводить сравнительно недавно. Думаю, что их держат как живые игрушки для детей и молодёжи, а ещё как друзей в маленьких квартирах вместо собачек.  Кстати, за ними интересно наблюдать - как самец лижет самочке мордашку, как самочка устраивает гнездо. Говорю это потому, что сама держала хомяков в детстве.
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18 час.
Элеонора Коган
Они просто очень милые!!!!
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15 час.
Сергей Елисеев
Маленькая живая игрушка для детей.
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11 час.
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