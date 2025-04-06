Бесполезный хомяк)

ИА

Ирина Александровна

Хомяков стали заводить сравнительно недавно. Думаю, что их держат как живые игрушки для детей и молодёжи, а ещё как друзей в маленьких квартирах вместо собачек. Кстати, за ними интересно наблюдать - как самец лижет самочке мордашку, как самочка устраивает гнездо. Говорю это потому, что сама держала хомяков в детстве.