Я тут задумался: на кой хрен люди заводят хомяков? И пришел к выводу: по той же причине, что придумали вот эту хрень о "загадочном выборе души" и "смысле жизни".
Бесполезный хомяк)
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Хомяков стали заводить сравнительно недавно. Думаю, что их держат как живые игрушки для детей и молодёжи, а ещё как друзей в маленьких квартирах вместо собачек. Кстати, за ними интересно наблюдать - как самец лижет самочке мордашку, как самочка устраивает гнездо. Говорю это потому, что сама держала хомяков в детстве.
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18 час.
Элеонора Коган
Они просто очень милые!!!!
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15 час.
Сергей Елисеев
Маленькая живая игрушка для детей.
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11 час.
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