Вся Госдума впервые получила запрет на выезд за границу из-за масштабной проверки Следственного комитета.
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