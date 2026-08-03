Первый полёт МС-21 продлился почти полтора часа

В понедельник с лётного поля Иркутского авиационного завода (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха») в воздух поднялся первый серийный экземпляр среднемагистрального лайнера МС-21, полностью оснащённый российскими комплектующими вместо импортных аналогов.
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