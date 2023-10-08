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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Проблема под названием "этнические диаспоры" распространилась уже по всей России.

Проблема под названием "этнические диаспоры" распространилась уже по всей России.

"НАДО УБИТЬ ДО КОНЦА ИХ!": МИГРАНТЫ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА ГЕРОЕВ СВО. ЧЕМ ОТВЕТИМ? Россию захватывают мигранты.

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Комментарии
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Betahon
Беда началась с Собакина, ставшего хозяином столицы России и начавшего заполнение через губительное строительство человейников, россиянами и басмачами из глубинки. Этот процесс затронул и Питер, и Екатеринбург, растащивших россиян по своим человейникам! Естественно, обезлюдевшая провинция осталась беззащитной перед коррумпированной местной властью и пришельцами. Добавил басмачей и главный строитель Хуйснуллин! А между тем Российская империя всегда процветала за счет провинции! Не зря победы и благосостояние России росли с ростом городов(только Екатерина заложила более 300 городов!!!), а не преступным перенаселением столичных городов!
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16 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Титова и коженова на одну веревку
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6 час.
Андрей Павлов
Вся наша беда в том, что Путин &quot;своих не бросает&quot;. А &quot;свои&quot; по его примеру своих тоже не бросают. И так до самого низа вертикали власти, построенной Путиным. Без изменения законодательства с диаспорами ничего сделать нельзя, закон на их стороне. Вернее его расплывчатость, которая чиновниками, полицаями и судейскими трактуется в пользу мигрантов и диаспор. А вот изменение законодательства это прерогатива продажной ГД. И перетрахивание (Батькино выражение, очень удачное) надо начинать именно с нее. А это уже прерогатива президента, который по закону может распустить думу, и не допустить в новый состав &quot;старую гвардию&quot;. Но (см. выше) он своих не бросает, а дума у него &quot;свои&quot;. Так что, граждане России, расслабьтесь и получайте удовольствие от тесного общения с мигрантами под опекой продажных чиновников, полицаев и судейских. Или наплюйте на враждебные нам законы, объединяйтесь, вооружайтесь, и... Полагаю, когда вернутся ребята с СВО, так и будет. Так что на месте властных структур я бы сейчас задумался, а то ведь тогда им будет мучительно больно за упущенное время. И это будет справедливо, хоть и не по нынешним законам.
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5 час.

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