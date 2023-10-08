Проблема под названием "этнические диаспоры" распространилась уже по всей России.

Андрей Павлов

Вся наша беда в том, что Путин "своих не бросает". А "свои" по его примеру своих тоже не бросают. И так до самого низа вертикали власти, построенной Путиным. Без изменения законодательства с диаспорами ничего сделать нельзя, закон на их стороне. Вернее его расплывчатость, которая чиновниками, полицаями и судейскими трактуется в пользу мигрантов и диаспор. А вот изменение законодательства это прерогатива продажной ГД. И перетрахивание (Батькино выражение, очень удачное) надо начинать именно с нее. А это уже прерогатива президента, который по закону может распустить думу, и не допустить в новый состав "старую гвардию". Но (см. выше) он своих не бросает, а дума у него "свои". Так что, граждане России, расслабьтесь и получайте удовольствие от тесного общения с мигрантами под опекой продажных чиновников, полицаев и судейских. Или наплюйте на враждебные нам законы, объединяйтесь, вооружайтесь, и... Полагаю, когда вернутся ребята с СВО, так и будет. Так что на месте властных структур я бы сейчас задумался, а то ведь тогда им будет мучительно больно за упущенное время. И это будет справедливо, хоть и не по нынешним законам.