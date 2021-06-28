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Безупречные «светлые натюрморты», которые покорили семейство Медичи и всю Италию: Джованна Гарцони

Безупречные «светлые натюрморты», которые покорили семейство Медичи и всю Италию: Джованна Гарцони

КУЛЬТУРОЛОГИЯ Вплоть до начала двадцатого века искусство целиком и полностью принадлежало мужчинам – так мы привыкли считать.

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