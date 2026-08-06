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Новости Тамбова

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Бронза МХЛ, серебро ВХЛ и тамбовский старожил: кто будет тренировать ХК «Тамбов»

Бронза МХЛ, серебро ВХЛ и тамбовский старожил: кто будет тренировать ХК «Тамбов»

Фото: ХК «Тамбов" Читайте также: Тамбовский «Спартак» победил всухую дома «СКА-Хабаровск-2» Тамбовский пловец Дмитрий Паламарчук стал серебряным призёром первенства России Тамбовский «Спартак» победил на выезде благодаря дублю Купцова После 25-го места в прошлом чемпионате команду возглавил специалист по молодёжному хоккею Сергей Лопушанский.

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