Бронза МХЛ, серебро ВХЛ и тамбовский старожил: кто будет тренировать ХК «Тамбов»

Фото: ХК «Тамбов" Читайте также: Тамбовский «Спартак» победил всухую дома «СКА-Хабаровск-2» Тамбовский пловец Дмитрий Паламарчук стал серебряным призёром первенства России Тамбовский «Спартак» победил на выезде благодаря дублю Купцова После 25-го места в прошлом чемпионате команду возглавил специалист по молодёжному хоккею Сергей Лопушанский.