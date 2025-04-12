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На 80-м году жизни скончался Виталий Богуславский — директор легендарной картины "Москва слезам не верит"

На 80-м году жизни скончался Виталий Богуславский — директор легендарной картины "Москва слезам не верит"

Смерть наступила после продолжительной болезни.Виталий Богуславский, известный как директор фильма "Москва слезам не верит", скончался в возрасте 79 лет.

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