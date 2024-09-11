Замминистра образования Нижегородской области опубликовала фотографию в "платье с марихуаной"

Замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с Кубы, на которой она сидит в платье с узором, напоминающим листья марихуаны, сообщает Telegram-канал "Мой Нижний Новгород" .
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