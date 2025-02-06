Guardian: ЕС не сможет быстро найти деньги на увеличение оборонных расходов

Страны-члены Евросоюза не смогут быстро найти средства на увеличение оборонных расходов, пишет старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор в колонке для газеты The Guardian.
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