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ГТРК Татарстан

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Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком

Президент России, Владимир Путин, провел телефонные переговоры с губернаторами Тюменской и Курганской областей, Александром Моором и Вадимом Шумковым, чтобы обсудить ситуацию с паводками, как сообщил пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков.

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