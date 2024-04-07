Путин обсудил с тюменским и курганским губернаторами ситуацию с паводком

Президент России, Владимир Путин, провел телефонные переговоры с губернаторами Тюменской и Курганской областей, Александром Моором и Вадимом Шумковым, чтобы обсудить ситуацию с паводками, как сообщил пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков.